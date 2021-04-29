Стратегия госбюджета предусматривает повышение зарплат работникам сферы культуры и спорта

"Соглашение о бюджетной стратегии означает экономию, но и хорошие новости для культурного и спортивного секторов. Во-первых, увеличится фонд заработной платы работников культуры и тренеров, получающих вознаграждение за свой труд из госбюджета. Важно, чтобы люди не уходили, чтобы было гарантировано наличие нового поколения специалистов”, — сказала министр культуры Аннели Отт. "Принадлежащая государству недвижимость должна содержаться в порядке, и откладывать капитальный ремонт Национальной библиотеки, утвержденный в бюджетной стратегии, нельзя. А спортивный центр Кяэрику не сможет функционировать на полную мощность, если отложить последние работы на неопределенное время", — добавила министр, говоря об инвестициях в недвижимость.

Правительство увеличит фонд заработной платы работников культуры и тренеров высшей категории на 2 миллиона евро. В соответствии с государственным соглашением, нынешняя государственная минимальная ставка брутто-заработной платы работника культуры составит не менее 1300 евро в месяц. Точное распределение и принципы дополнительного фонда заработной платы будут разработаны Министерством культуры, а соглашение о заработной плате будет заключено с TALO, Центральной организацией профсоюзов служащих.

Правительство выделит в общей сложности 53 миллиона евро на капитальный ремонт здания Эстонской национальной библиотеки. Комплекс, который эксплуатируется вот уже почти 30 лет, нуждается в полной реконструкции, поскольку здание неэкономично, планировка помещений в настоящее время нецелесообразна, кроме того, необходимо устранить недостатки, на которые указал Спасательный департамент. Также сегодня отсутствует возможность оказания посетителям услуг, характерных для современной библиотеки. После ремонта в здании разместится и Национальный архив.