Новости Эстонии
29.04.2021, 19:34

Стратегия госбюджета предусматривает повышение зарплат работникам сферы культуры и спорта

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Tallinn, 16.01.2019. 16. jaanuarist on rahvusraamatukogus avatud Jaan Krossi 100. sünniaastapäevale pühendatud näitus "Maailma avastamine. Jaan Kross 100".
Tallinn, 16.01.2019. 16. jaanuarist on rahvusraamatukogus avatud Jaan Krossi 100. sünniaastapäevale pühendatud näitus "Maailma avastamine. Jaan Kross 100".
Foto: Jaanus Lensment
Утвержденная правительством стратегия госбюджета на 2022-2025 годы принесет дополнительные средства в фонд заработной платы работников культуры и тренеров, выплачиваемой из бюджета Министерства культуры. Соглашения, достигнутые в правительстве, позволят также начать или довести до конца развитие знаковых культурных и спортивных объектов.

"Соглашение о бюджетной стратегии означает экономию, но и хорошие новости для культурного и спортивного секторов. Во-первых, увеличится фонд заработной платы работников культуры и тренеров, получающих вознаграждение за свой труд из госбюджета. Важно, чтобы люди не уходили, чтобы было гарантировано наличие нового поколения специалистов”, — сказала министр культуры Аннели Отт. "Принадлежащая государству недвижимость должна содержаться в порядке, и откладывать капитальный ремонт Национальной библиотеки, утвержденный в бюджетной стратегии, нельзя. А спортивный центр Кяэрику не сможет функционировать на полную мощность, если отложить последние работы на неопределенное время", — добавила министр, говоря об инвестициях в недвижимость.

Правительство увеличит фонд заработной платы работников культуры и тренеров высшей категории на 2 миллиона евро. В соответствии с государственным соглашением, нынешняя государственная минимальная ставка брутто-заработной платы работника культуры составит не менее 1300 евро в месяц. Точное распределение и принципы дополнительного фонда заработной платы будут разработаны Министерством культуры, а соглашение о заработной плате будет заключено с TALO, Центральной организацией профсоюзов служащих.

Правительство выделит в общей сложности 53 миллиона евро на капитальный ремонт здания Эстонской национальной библиотеки. Комплекс, который эксплуатируется вот уже почти 30 лет, нуждается в полной реконструкции, поскольку здание неэкономично, планировка помещений в настоящее время нецелесообразна, кроме того, необходимо устранить недостатки, на которые указал Спасательный департамент. Также сегодня отсутствует возможность оказания посетителям услуг, характерных для современной библиотеки. После ремонта в здании разместится и Национальный архив.

Государство выделит дополнительно 1,56 миллиона евро на завершение строительства спортивного центра Кяэрику. В современном центре для проведения спортивных лагерей смогут тренироваться как профессиональные спортсмены, так и любители. За счет крупных инвестиций в Кяэрику были, в числе прочего, расширены и созданы новые возможности для проживания, а также зал для игры в мяч, футбольное поле с искусственным покрытием, новые зоны для плавания и отдыха и многое другое.

Решение о строительстве нового здания Эстонского национального вещания было принято еще в рамках предыдущей бюджетной стратегии, и работы должны начаться в течение года. Прочие дополнительные бюджетные потребности будут обсуждаться правительством осенью, после выхода свежего экономического прогноза.

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