29.04.2021, 18:35
ВИДЕО | Встреча с диким животным закончилась для эстонской фуры печально(2)
Водитель фуры пояснил, что на проезжую часть выскочило дикое животное, из-за чего он ударил по тормозам, потерял контроль над машиной, и ее вынесло в кювет.
По информации от полиции Лыунаской префектуры, водитель был трезв и имел водительские права.
Мужчине оказали на месте первую помощь, госпитализации не потребовалось. Никто в ДТП не пострадал.
Утром грузовик вытащили из кювета, в дальнейшем данным вопросом будет заниматься страховщик.