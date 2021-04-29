ВИДЕО | Встреча с диким животным закончилась для эстонской фуры печально

Водитель фуры пояснил, что на проезжую часть выскочило дикое животное, из-за чего он ударил по тормозам, потерял контроль над машиной, и ее вынесло в кювет.

По информации от полиции Лыунаской префектуры, водитель был трезв и имел водительские права.

Мужчине оказали на месте первую помощь, госпитализации не потребовалось. Никто в ДТП не пострадал.

Утром грузовик вытащили из кювета, в дальнейшем данным вопросом будет заниматься страховщик.