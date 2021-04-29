Европарламент принял резолюцию по России: вернуть Крым, остановить "Северный поток - 2", освободить Навального

Документ призывает Европейский союз и его членов при начале конфликта немедленно остановить импорт нефти и газа из России, исключить ее из платежной системы SWIFT, заморозить все европейские активы близких к российским властям олигархов и их семей, а также закрыть им въезд в ЕС.

В резолюции указано, что "российские официальные лица, действия или бездействие которых привели к военным преступлениям на Украине", должны будут предстать перед международным уголовным правосудием.

Европарламент призвал Россию "вывести свои войска из Донбасса и вернуть Украине контроль над Автономной Республикой Крым и Севастополем", "гарантировать свободу судоходства и транзита через международный пролив к портам Азовского моря", "выполнять положения Минских соглашений и конструктивно участвовать в Нормандском процессе и Трехсторонней контактной группе".

Также в резолюции содержатся требования остановить завершение строительства газопровода "Северный поток - 2" и прекратить "строительство спорных атомных электростанций Росатомом".

Однако в ходе дебатов по резолюции 28 апреля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель разъяснил, что у ЕС как у организации нет рычагов сделать то, что относится к исключительной компетенции государств-членов союза и частных компаний. В том числе это касается строительства СП-2 и функционирования системы SWIFT.

Документ призывает к "немедленному и безоговорочному освобождению Алексея Навального" и всех лиц, задержанных во время протестов в его поддержку, и настаивает на расследовании его предполагаемого отравления.

Отдельный блок резолюции посвящен дипломатическому скандалу в связи со взрывом склада оружия в Врбетице (Чехия), ответственность за который Европарламент возлагает на "преступников из российских спецслужб". Он призывает государства-члены ЕС приступить к совместной высылке российских дипломатов.

Резолюция принята 548 голосами "за". Против нее проголосовали 25 евродепутатов. 113 парламентариев воздержались.

Как и все резолюции Европарламента, касающиеся внешней политики и политики безопасности, она носит рекомендательный характер, но может оказать политическое влияние на структуры ЕС и правительства стран союза.