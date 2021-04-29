Нарвская больница приглашает на выходных вакцинироваться всех желающих старше 50 лет

Нарвская больница продолжает проводить вакцинацию и приглашает 1 и 2 мая на вакцинацию от коронавируса с вакциной Модерна следующие группы:

- Все люди, в возрасте от 50 лет и старше

- Люди, относящиеся к группе риска в возрасте 18 и старше

Внимание! По решению Правительства Эстонии в Ида-Вирумаа стартовала акция 1+1!

Сопровождающий (1 человек) пожилого человека в возрасте 70+ на вакцинацию, который сам не попадает в группы подлежащих вакцинации, тоже может получать вакцину от коронавируса на месте, вместе с пожилым человеком.

Важно: у обоих, как у пожилого в возрасте 70 и старше, так и у сопровождающего лица, место жительство по регистру народонаселения должен быть уезд Ида-Вирумаа.

Так что, если Ваш возраст 18 — 50 лет и вы не относитесь к группе риска, но живете в Ида-Вирумаа, то помогая прийти на вакцинацию пожилому человеку (родственнику, знакомому) из Ида-Вирумаа от 70 лет и старше, Вы имеете право тоже получить вакцину вместе с пожилым человеком.

Важно: предварительная регистрация сопровождающему лицу не нужна, однако пожилого человека на вакцинацию следует предварительно зарегистрировать!

Центр вакцинации Нарвской больницы находится по адресу Хайгла 1 , первый этаж. Вакцинация пройдет с 8.00 до 16.00.

Зарегистрироваться на вакцинацию можно через государственную дигитальную регистратуру или позвонив по номерам 3561144, 35 727 78, 35 727 79.

Если вы не умеете пользоваться дигирегистратурой, но у вас есть возможность электронной идентификации (mobiil ID, Smart-ID или Id-карта с считывателем и кодами), вам помогут зарегистрироваться волонтеры. Для обращения за помощью необходимо позвонить по номеру 6003033, звонки принимаются ежедневно с 10.00 до 14.00.