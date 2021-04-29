Сводка за сутки: жительница Пярнумаа отшила мошенников. А в Нарве и Харьюмаа женщины потеряли по много тысяч

28 апреля в Нарвское отделение полиции поступило заявление от 20-летней женщины, которой предложили торговать на финансовых рынках при помощи маклера и заработать большую прибыль. Женщина установила на свой телефон AnyDesk и перевела со своего счета 4681 евро. Когда женщина выразила желание забрать прибыль, и это оказалось невозможным, она обратилась в полицию.

В Харьюмаа позвонили 66-летней женщина якобы из банка и попросили ввести пароли Smart-ID, что женщина и сделала. Ущерб 5600 евро.

Жительница Пярнумаа связалась с полицией и сообщила, что ей сегодня два раза звонили мошенники, выдававших себя за работников то банка SEB, то Swedbank. Телефонные звонки поступали с разных номеров. С женщиной говорили по-русски и пытались убедить ее, что на ее счету происходят странные сделки и пытались выманить у женщины ее личные данные. "Но я слежу за новостями и знаю, что так звонят мошенники", — рассказала она полиции. Никаких данных женщина не передала, но на всякий случай сама позвонила в свой банк, где ей подтвердили, что со счетом все в порядке и попросили передать информацию о попытке мошенничества и полиции.