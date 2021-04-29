Дорожное строительство: смотрите, какие крупные проекты будут реализованы в ближайшее время!
На обслуживание дорог правительство планирует выделить в бюджете в следующие четыре года 655,9 млн евро, к которым добавятся средства Фонда сплочения в бюджетный период Европейского союза 2021–2027 в размере 159 млн евро. Таким образом, в ближайшие два года инвестиции в дороги существенно не сократятся.
”В новой бюджетной стратегии правительство искало возможности экономии, чтобы приблизиться к равновесию бюджета. Сегодняшний план исходит из консервативного роста экономики, поэтому в настоящий момент крупных финансовых вливаний в дорожное строительство не будет. В то же время я верю, что дела у Эстонии пойдут лучше, и летний экономический прогноз дает более радостную картину. Осенью правительство пересмотрит бюджет и, как мы надеемся, можно будет увеличить объем инвестиций”, — сказал министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.
На участках трех основных шоссе Таллинн — Пярну, Таллинн — Тарту и Таллинн — Нарва есть двухполосные участки, которые следует перестроить в четырехполосные. Их осталось еще 340 км, что требует, по оценкам, вложения 1,7 млрд евро. Согласно действующей программе обслуживания дорог, четырехполосные шоссе Таллинн — Тарту и Таллинн — Пярну будут готовы к 2030 году, а шоссе Таллинн — Нарва к 2038 году, если будет обеспечено достаточное финансирование.
Наиболее важные проекты в сфере шоссейных дорог на следующие четыре года:
- четырехполосный участок Выыбу — Мяо на шоссе Таллинн — Тарту;
- четырехполосный участок Кяревере — Кардла на шоссе Таллинн — Тарту;
- разноуровневый перекресток Рийа на Тартуской окружной дороге;
- четырехполосный участок Пярну — Уулу;
- четырехполосный участок Сауга — Пярну;
- разноуровневые перекрестки трассы Rail Baltic и окружных дорог.
”Между крупнейшими городами Эстонии должны быть качественные и безопасные шоссейные дороги. Продолжающееся строительство четырехполосных шоссе, бесспорно, необходимо для предупреждения дорожно-транспортных происшествий и оживления региональной жизни. Наряду с этим, не менее важным вопросом является создание удобной системы общественного транспорта”, — сказал Аас.
На поддержку общественного транспорта правительство в течение четырех следующих лет выделяет 413 млн евро, чтобы развивать сеть автобусных линий, обеспечить постоянное авиа- и морское сообщение между островами и материком, а также поддержать железнодорожное движение, для чего планируется сооружение новых железнодорожных линий и покупка электропоездов. ”Мы проводим исследования, чтобы привести всю систему общественного транспорта Эстонии в соответствие с потребностями людей, а также предложить возможность пользования всеми видами транспорта и единой билетной системой. В рамках тендеров по уездным автобусным линиям мы закупаем только самые удобные и природосберегающие услуги автобусных перевозок, уже в работе закупка шести новых электропоездов, которые должны быть построены в 2024 году, чтобы они могли ходить в Тарту по железной дороге, которая будет электрифицирована в том же году”, — добавил Аас.
*Все суммы указаны без налога с оборота.