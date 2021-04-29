Дорожное строительство: смотрите, какие крупные проекты будут реализованы в ближайшее время!

На поддержку общественного транспорта правительство в течение четырех следующих лет выделяет 413 млн евро, чтобы развивать сеть автобусных линий, обеспечить постоянное авиа- и морское сообщение между островами и материком, а также поддержать железнодорожное движение, для чего планируется сооружение новых железнодорожных линий и покупка электропоездов. ”Мы проводим исследования, чтобы привести всю систему общественного транспорта Эстонии в соответствие с потребностями людей, а также предложить возможность пользования всеми видами транспорта и единой билетной системой. В рамках тендеров по уездным автобусным линиям мы закупаем только самые удобные и природосберегающие услуги автобусных перевозок, уже в работе закупка шести новых электропоездов, которые должны быть построены в 2024 году, чтобы они могли ходить в Тарту по железной дороге, которая будет электрифицирована в том же году”, — добавил Аас.