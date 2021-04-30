Новости Ида-Вирумаа
30.04.2021, 15:08

Из-за акта вандализма на нарвском променаде полиция возбудила уголовное дело

 
Роман Старапопов
19 апреля неизвестные повредили автоматическую кассу монетоприёмника на двери платного туалета, расположенного на Нарвском променаде. Полиция возбудила уголовное дело, ведется розыск злоумышленников.

От имени Департамента городского хозяйства в полицию было подано заявление, также были переданы записи с камер видеонаблюдения.

Заведующая отделом имущества нарвского Департамента городского хозяйства Наталья Шибалова говорит, что сумма ущерба, в которую входят и работы по восстановлению монетоприемника, оцениваются в 670 евро.

”На записи видно, кто совершил преступление. С большой долей вероятности можно установить этих лиц, — предполагает представитель департамента, но при этом отмечает, что в данном случае вопрос заключается в следующем: насколько вероятно, что с этих людей можно будет востребовать компенсацию за причинённый ущерб.

Следователь Нарвского отделения полиции по особым делам Жанна Тихомирова говорит, что 27 апреля было заведено уголовное дело в связи с имевшим место быть актом вандализма. ”Детали случившегося будут установлены в рамках начатого уголовного производства”, — отмечает следователь.

По словам вице-мэра Нарвы Сергея Горлача, полиция пока не сообщала о том, что злоумышленники найдены. ”Туалет будет отремонтирован и приведен в порядок за городской счет. Все это очень огорчает. Я сомневаюсь, что это было сделано с целью наживы. Скорее всего, это простой вандализм”, — убежден Горлач.

Судя по фотографиям, который сделал фотокорреспондент RusDelfi, монетоприемник уже отремонтирован.

Можно ли сделать данный туалет бесплатным? По словам Шибаловой, город несет расходы на содержание этого туалета. К тому же, изначально при проектировке он был задуман, как платная услуга.

”Да, были такие мысли сделать его бесплатным, — подтверждает Наталья Шибалова. — Но надо взвесить все плюсы и минусы”.

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