Какие риски таит в себе паспорт вакцинации?(53)
По его словам, хотя страны Евросоюза согласились ввести паспорта вакцинации, на самом деле, окончательное решение ещё не принято. В четверг Европейский парламент будет рассматривать соответствующие документы лишь в первом чтении.
”Хотя все заинтересованные стороны намерены очень быстро пройти все процедуры, тем не менее, процедура есть процедура”, — отмечает Полещук.
Он считает, что к июню паспорта вакцинации будут готовы лишь при самом оптимистичном сценарии, ибо вполне возможно, что будут и изменения правил, и изменения подходов к ситуации, так как ”уже сейчас понятно, что Европейский парламент смотрит на некоторые вопросы по-другому, чем страны-члены, которые будут голосовать за этот документ”.
Прежде всего государства хотят получить большую свободу действий: они не согласны с ограничениями, которые связаны с внедрением этих паспортов не только при пересечении границы, но и внутри страны.
Несмотря на то, что в первую очередь паспорт вакцинации нужен для того, чтобы было легче пересекать границы между странами-членами Европейского Союза, в некоторых странах, по словам Полещука, шла речь и том, чтобы использовать его внутри страны и каким-то образом регулировать доступ к определённым товарам и услугам.
”Например, в Израиле, — говорит юрист, — невакцинированный человек не может пойти в некоторые кафе и магазины”.
О подобных ограничениях ведутся обсуждения и в других странах-членах Евросоюза.
Вопрос дискриминации очень сложный, на него трудно дать ответ, который подходил бы для всех ситуаций, отмечает Полещук.
В паспорте вакцинации в том виде, в котором он был предложен Еврокомиссией, будет вноситься три вида информации:
- информация о вакцине;
- информация об отрицательном тесте;
- информация о наличии у человека антител, то есть иммунного ответа после перенесённой болезни.
”Таким образом, — подчёркивает юрист, — не всё сводится только к вакцинации,” так как в нынешних условиях в Европе доступ к вакцинам в разных странах очень разнится.
Он говорит, что неправильно ставить человека в зависимость о того, вакцинирован он или нет. С одной стороны, нужно учитывать факт вакцинации, но с другой, нельзя дискриминировать невакцинированного, но имеющего отрицательный тест или антитела человека. Если все эти условия будут соблюдены, тогда можно будет вводить какие-то повышенные требования или более серьёзные ограничения, но при этом, по словам Полещука, важно помнить о пропорциональности.
”Я с большим скепсисом смотрю на опыт Германии, они уже начали требовать тесты от невакцинированных людей для того, чтобы посетить магазин, который продаёт непродовольственные товары. На мой взгляд это явно не пропорциональная мера. Хотя, возможно, немецкое правительство считает, что с учётом ситуации в этой стране, эта мера обоснована”.
Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.