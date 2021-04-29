"Это не колдовство, а чистая химия". Созданный эстонцами спрей против COVID-19 получил все разрешения и поступает в продажу!

По имеющейся на данный момент информации, защищающий от коронавируса спрей для горла и носа будет доступен уже в понедельник, 3 мая, в аптеках сети Benu.

Кстати, в этот же день будут ослаблены многие противокоронавирусные ограничения, так что, по словам Устала, именно данный препарат мог бы помочь предотвратить появление третьей волны COVID-19.

Особых ограничений в применении спрея нет. Его могут использовать дети с 7 лет. В случае шестилетних детей родители должны проконсультироваться с медицинским работником. Его могут применять люди, страдающие непереносимостью лактозы. Средство противопоказано тем, у кого аллергия на молочный белок.

"Это никакое не колдовство, а чистая химия", — говорит Устав, добавляя, что впрыскивать себе спрей следует перед встречей с другими людьми: перед уходом на работу, поездкой в общественном транспорте, посещением магазина и т.п.

Подробнее о новом спрее читайте здесь.