Новости Эстонии
29.04.2021, 16:30

"Это не колдовство, а чистая химия". Созданный эстонцами спрей против COVID-19 получил все разрешения и поступает в продажу!

 (7)
Кирсти Вайнкюла
Delfi
Созданный под руководством профессора Технологического института Тартуского университета Марта Устава антикоронавирусный спрей для носа получил, наконец, лицензию на продажу, пишет Eesti Ekspress.

По имеющейся на данный момент информации, защищающий от коронавируса спрей для горла и носа будет доступен уже в понедельник, 3 мая, в аптеках сети Benu.

Кстати, в этот же день будут ослаблены многие противокоронавирусные ограничения, так что, по словам Устала, именно данный препарат мог бы помочь предотвратить появление третьей волны COVID-19.

Особых ограничений в применении спрея нет. Его могут использовать дети с 7 лет. В случае шестилетних детей родители должны проконсультироваться с медицинским работником. Его могут применять люди, страдающие непереносимостью лактозы. Средство противопоказано тем, у кого аллергия на молочный белок.

"Это никакое не колдовство, а чистая химия", — говорит Устав, добавляя, что впрыскивать себе спрей следует перед встречей с другими людьми: перед уходом на работу, поездкой в общественном транспорте, посещением магазина и т.п.

Подробнее о новом спрее читайте здесь.

Оставить комментарий Читать комментарии (7)