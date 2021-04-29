29.04.2021, 16:00
Вратарь сборной России покончил жизнь самоубийством в 40 лет
Foto: Ago Tammik
40-летний вратарь кемеровского "Кузбасса" и сборной России по хоккею с мячом Роман Гейзель скончался в больнице после попытки самоубийства.
По данным российских СМИ, Гейзель пытался застрелиться. Его успели доставить в одну из больниц Кемерово, но спасти жизнь не смогли.
"Совершил попытку самоубийства, скончался в реанимации", - сказал ТАСС собеседник в правоохранительных органах.
В составе сборной России Гейзель четыре раза побеждал на чемпионатах мира (2006, 2007, 2008, 2011). Спортивную карьеру вратарь завершил в 2013 году после тяжелой травмы колена.