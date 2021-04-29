Навальный о Путине: голый король украл знамя Победы и пытается сделать из него себе стринги

Я хочу сказать, дорогой мой суд, что ваш король голый. И уже не один маленький мальчик кричит об этом, уже миллионы людей кричат об этом, потому что это совершенно очевидно. 20 лет бездарного правления привели к такому результату. У него есть эта корона, сползающая на уши. Есть вранье по телевизору. И мы потратили триллионы долларов от проданных нефти и газа, а наша страна продолжает отставать и деградировать с каждым годом. Неудивительно, что все экономисты российского происхождения объединяются и пишут письмо о том, что последние годы надо называть потерянными десятилетиеями.

И на самом деле мне для осознания этого, как и всем остальным, никакие экономисты даже не нужны. Я сижу в колонии в областном центре, во Владимире, который находится в 200 км от Москвы. Здесь нет ни одной нормальной ровной дороги, здесь зарплаты 30 тысяч рублей! И это 21 век, в нефтегазовой стране, которая претендует на мировое лидерство. И ваш голый проворовавшийся король хочет и дальше править, до конца.

Ему наплевать совершенно на страну. Он вцепился в неё и хочет держать эту власть бесконечно. Но если он и будет править дальше, на смену потерянному десятилетию придет украденное десятилетие.

И поскольку это всем понятно и все больше людей видит, что король голый, вот этот голый король осознает, что он ничего сделать не может. Он не может сделать ничего, чтобы страна жила лучше. И он судорожно ищет какие-то, знаете, кусочки святости, кусочки чего-то хорошего, чтобы присвоить их себе и украсть. Присвоить и использовать для своих личных целей. И вот он уже много лет делает это с победой нашего народа в Великой отечественной войне. Он пытается её присвоить себе, объявив, что чуть ли не он победил в этой войне, и торгует ей направо и налево. И вот этот процесс об этом: как ваш голый король украл знамя Победы и пытается сделать из него себе стринги.