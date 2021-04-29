Навальный о Путине: голый король украл знамя Победы и пытается сделать из него себе стринги(97)
Я хочу сказать, дорогой мой суд, что ваш король голый. И уже не один маленький мальчик кричит об этом, уже миллионы людей кричат об этом, потому что это совершенно очевидно. 20 лет бездарного правления привели к такому результату. У него есть эта корона, сползающая на уши. Есть вранье по телевизору. И мы потратили триллионы долларов от проданных нефти и газа, а наша страна продолжает отставать и деградировать с каждым годом. Неудивительно, что все экономисты российского происхождения объединяются и пишут письмо о том, что последние годы надо называть потерянными десятилетиеями.
И на самом деле мне для осознания этого, как и всем остальным, никакие экономисты даже не нужны. Я сижу в колонии в областном центре, во Владимире, который находится в 200 км от Москвы. Здесь нет ни одной нормальной ровной дороги, здесь зарплаты 30 тысяч рублей! И это 21 век, в нефтегазовой стране, которая претендует на мировое лидерство. И ваш голый проворовавшийся король хочет и дальше править, до конца.
Ему наплевать совершенно на страну. Он вцепился в неё и хочет держать эту власть бесконечно. Но если он и будет править дальше, на смену потерянному десятилетию придет украденное десятилетие.
И поскольку это всем понятно и все больше людей видит, что король голый, вот этот голый король осознает, что он ничего сделать не может. Он не может сделать ничего, чтобы страна жила лучше. И он судорожно ищет какие-то, знаете, кусочки святости, кусочки чего-то хорошего, чтобы присвоить их себе и украсть. Присвоить и использовать для своих личных целей. И вот он уже много лет делает это с победой нашего народа в Великой отечественной войне. Он пытается её присвоить себе, объявив, что чуть ли не он победил в этой войне, и торгует ей направо и налево. И вот этот процесс об этом: как ваш голый король украл знамя Победы и пытается сделать из него себе стринги.
Но по сути вся ваша власть — это власть тех самых оккупантов и предателей. Я считаю предателями всех вас. Вы во главе с вашим голым королем реализуете ровно тот план, про который мы все читали в учебниках истории. О том, что Россия должна быть захвачена, а русские должны быть превращены в рабов, у которых будут забраны их богатства. Которые будут лишены образования, которые будут лишены здравоохранения, которые будут лишены любых перспектив. Ровно это вы и сделали, вы реализовали тот план. У нас каждый год 200 тысяч человек выезжают за границу. У нас население сокращается сейчас миллионами. Перестаньте меня перебивать! Это мое последнее слово. Оно по материалам дела. Потому что материалы этого дела отлично показывают суть вашей власти.
И то, что происходит прямо сейчас, когда прокурор Москвы, о котором я лично делал расследование. О его виллах в Испании и гостиницах в Черногории. Я снимал номер в его гостинице в Черногории. И этот прокурор, госслужащий, здесь ворущий миллионами и инвестирующий за границу, пытается в закрытом процессе признать экстремистами и иностранными агентами меня и таких как я, патриотов страны, защищающих нашу страну от вас, предателей. Я хочу сказать, что как бы вы ни прикрывались и ни пытались украсть эту святость и стащить знамя Победы из музея и использовать его для себя, у вас ничего не получится. Ваша оккупационная власть рано или поздно будет отстранена…
Ваша честь, перестаньте меня перебивать. Я понимаю, почему вы перебиваете, вы знаете, что это все правда. И я к вам очень добр, с учетом того, что, я повторяюсь, считаю вас всех предателями и оккупационной властью. Но Россию много раз пыталась захватить какая-то оккупационная власть, оккупационная администрация. И ваша — довольна успешная, потому что всё-таки в течение 20 лет вам удавалось грабить наш народ, живущий в этой стране, лишать его будущего и вывозить принадлежащие его богатства за границу. Но это рано или поздно закончится. У меня все!