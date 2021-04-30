В России в Нижегородской области появится Сталин-центр

В партийном новостном портале подчеркивает, что строительство Сталин-центра входит в план развития города Бора. В 2020 году там открыли первый в области памятник Сталину.

По словам секретаря нижегородского областного отделения КПРФ Владислава Егорова, Сталин — это символ ”победы, содружества братских народов, мощи и величия Державы, которая обеспечивала мир на планете и удержала ее от Третьей мировой войны”.

Инициативу поддержал лидер компартии Геннадий Зюганов.

По словам Егорова, строительство Сталин-центра на территории Нижегородской области станет первым шагом в открытии подобных музеев по всей России. ”Это придаст мощнейший импульс патриотическому воспитанию подрастающего поколения и борьбе с искажением и переписыванием истории”, — сказал местный лидер компартии.

В фундамент здания будет заложена временная капсула с датой, символизирующей столетие с момента победы Советского Союза над Нацистской Германией.

Посвященные организатору преступлений против человечности Иосифу Сталину экспозиции уже открыты в Москве, Волгограде, Владивостоке и в других городах России.

Иосиф Сталин (1878-1953) — диктатор Советского Союза, чья радикальная и антигуманная политика привела к идеологически мотивированным массовым репрессиям, в ходе которых миллионы невинных людей расстались с здоровьем, свободой или жизнью.

23 августа 1939 года Иосиф Сталин заключил с немецким диктатором Адольфом Гитлером тайное соглашение Гитлера-Сталина (известное также как Пакт Молотова-Риббентропа), в результате которого СССР в 1940 году оккупировал страны Балтии, а также напал на Финляндию, Польшу и Румынию, оккупировав территории этих государств. На основании секретного соглашения Германия оккупировала западные территории Польши и получила свободу действий в Западной Европе.