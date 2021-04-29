У подозреваемого в педофилии Андреса могли быть десятки жертв

Андрес проработал дворником в Ваналиннаской образовательной коллегии (таллиннская школа, считающаяся элитной) более 30 лет, он мог совершать противоправные действия в отношении детей еще в 90-х годах.

По словам ведущего следователя Реймо Райвета, в полицию позвонили десятки людей, сообщивших информацию, касающуюся недавнего или более отдаленного прошлого.

"Мы благодарны всем, кто обратился в полицию, — сказал Райвет. — Любая информация помогает следствию и выяснению масштаба проблемы".

Многолетний директор Ваналиннаской образовательной коллегии Керсти Нигесен в беседе с Eesti Ekspress сказала, что она интуитивно чувствовала порочную наклонность Андреса. Нигесен признала, что у нее был с Андресом договор, что тот не будет близко подходить к детям.

Полиция по-прежнему просит всех, кто обладает какой-либо информацией о противоправных действиях подозреваемого, позвонить по телефону 53019938.