Почему министр Кийк ушел на самоизоляцию будучи вакцинированным? Отвечает Департамент здоровья

"Для того, чтобы получить ту защиту от вируса, которую предполагает вакцина, вы должны получить две дозы вакцины, — сказала она. — Даже если вы сегодня получили вторую дозу вакцины, вы еще не полностью защищены, еще не все антитела развились. Считается, что после второй прививки должно пройти две недели, чтобы иммунитет максимально развился, тогда будет считаться, что вы прошли полный курс вакцинации. Еще раз: две дозы и две недели после второй прививки".