Число пенсионных инвестиционных счетов неуклонно растет. Выход людей из II пенсионной ступени продолжается

По-прежнему лидер рынка — банк LHV (82%), рыночная доля Swedbank выросла с 12% до 13%. Доля банка SEB — в пределах 5%, у Luminor — менее одного процента.

Поток людей, выводящих свои накопления из II пенсионной ступени, замедлился. За неделю подано 536 заявлений. Все за время второго тура подачи заявлений (с апреля) этой возможностью воспользовались 3024 человека.

Общее количество поданных заявлений о выводе денег из второй ступени составляет 155 293.