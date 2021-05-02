ПОДКАСТ | Какие планы на лето? Сидеть дома и ждать вакцинации!(3)
"Вирус распространяется лучше в закрытых помещения. Если не работает вентиляция, то распространяется еще лучше. На улице заразиться намного сложнее. Поэтому сначала разрешаются мероприятия на открытом воздухе", — объяснила советник отдела по слежению и контролю за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья Ирина Донченко, почему открываются только террасы, а внутри кафе есть нельзя.
За одним столиком не должно находится больше 10 человек, заведения могут работать до 21 часа. "Если ситуация будет улучшаться, то правительство рассмотрит возможные послабления. Спустя 2 недели после снятия ограничений нужно посмотреть, увеличилась ли заболеваемость или нет. После этого уже можно принимать следующие шаги. Мы всегда должны помнить, что вирус передается от больного человека к здоровому человеку посредством дыхательных путей. Исходя из особенностей вируса, мы и должны принимать различные ограничительные меры: дистанция, маски, дезинфекция рук, ограничения контактов. Важно помнить, если приглашают на вакцинацию — нужно вакцинироваться".
На эффективность вводимых мероприятий смотрят спустя две недели, после их начала. "Если 3 мая смягчили ограничения, то 17 мая уместно посмотреть и оценить ситуацию. Правительство говорит, что если эпидемиологическая ситуация будет позволять, то будут рассмотрены следующие смягчительные меры. Если будет ухудшаться — введут ограничения. В первую очередь это будет касаться деятельности внутри помещений и общественных мероприятий", — добавила Донченко.
Ида-Вирумаа отстает от общего темпа вакцинации. В уезде вакцинировано всего 16% людей старше 70 лет. Для сравнения — на Сааремаа 70%.
"Действительно, в Ида-Вирумаа пожилые люди не хотят вакцинироваться. Нужно говорить своим бабушкам и дедушкам о вакцинации, приводить научные факты. В других уездах все успешно вакцинируются. Возможно, волна "Спутника" накрыла регион. Я думаю, если внук возьмет свою бабушку и они сходят провакцинироваться, то от этого будет большая польза", — считает эксперт.
Сейчас в Ида-Виру действует правило 1+1. Если молодой человек приведет пожилого человека на вакцинацию, то они оба получат прививку. Подробнее читайте здесь.
"Нужно рассказывать о вакцинации, чтобы страхи ушли. По человечески людей можно понять, много негативной информации. Мы обращаем внимание не на то, что уже 300 000 человек вакцинировано одной дозой, а на то, что у нескольких человек были побочные эффекты. Люди думают, что именно с ним и произойдет что-то плохое. Хотя вероятность мизерная".
По словам Донченко, не следует забывать, что мы живем в благоприятных условиях. Последняя массовая вакцинация проходила в конце 80х против дифтерии, это было очень давно.
Когда начнется вакцинация молодых? "Много зависит от поставок вакцины. Доктора и медсестры готовы вакцинировать. Процесс состоит из многих частей. Сначала вакцину должны получить пожилые люди с хроническими заболеваниями, потом работники первых линий, потом вакцину получают 50-летние. Министр сказал, что во второй половине мая смогут вакцинироваться люди от 50 до 60 лет. Чем больше людей будут вакцинированы, тем спокойней и легче будет наша жизнь", — резюмировала Донченко.
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