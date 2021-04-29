29.04.2021, 15:24
Перестаньте морально давить на русскоязычных пожилых!(20)
Foto: Priit Simson
Профессор вирусологии и глава научного совета Ирья Лутсар обеспокоена тем, что в Ида-Вирумаа на вакцинацию соглашается только четверть людей старше 80 лет, в то время, как отделения интенсивной терапии по-прежнему переполнены. Во вторник мы проводили опрос на тему вакцинации на улицах Силламяэ и Кохтла-Ярве. Фокус-группа — люди, входящие в возрастную группу риска. И если в Кохтла-Ярве мы встретили пожилых, которые были вакцинированы, то на улицах Силламяэ таких людей мы не нашли.