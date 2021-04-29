Мнение
29.04.2021, 15:24

Перестаньте морально давить на русскоязычных пожилых!

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Роман Старапопов
редактор RusDelfi
Roman Starapopov
Roman Starapopov
Foto: Priit Simson
Профессор вирусологии и глава научного совета Ирья Лутсар обеспокоена тем, что в Ида-Вирумаа на вакцинацию соглашается только четверть людей старше 80 лет, в то время, как отделения интенсивной терапии по-прежнему переполнены. Во вторник мы проводили опрос на тему вакцинации на улицах Силламяэ и Кохтла-Ярве. Фокус-группа — люди, входящие в возрастную группу риска. И если в Кохтла-Ярве мы встретили пожилых, которые были вакцинированы, то на улицах Силламяэ таких людей мы не нашли.

Так может причина не в людях, в данном случае русскоязычных, что они не хотят вакцинироваться, а в тех, кто несет ответственность за вакцинацию? Очевидно, в этом направлении делается что-то не так, поэтому не стоит перелагать свои обязанности — в данном случае правительственные — на людей.

Сначала всех собак спускали на русскоязычных медиков из Ида-Вирумаа, затем на русскоязычных жителей Таллинна.

Да, цель правительства — вакцинировать 70% населения, чтобы выработался коллективный иммунитет. Так может тогда нужно было вакцинировать всех желающих, чтобы быстрее добиться коллективного иммунитета? Пока ждем согласия пожилых, идет время. А потом старики тоже потихоньку подтянуться, убедившись в том, что от вакцины они не умрут. Перестаньте морально давить на пожилых!

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