Перестаньте морально давить на русскоязычных пожилых!

Так может причина не в людях, в данном случае русскоязычных, что они не хотят вакцинироваться, а в тех, кто несет ответственность за вакцинацию? Очевидно, в этом направлении делается что-то не так, поэтому не стоит перелагать свои обязанности — в данном случае правительственные — на людей.

Сначала всех собак спускали на русскоязычных медиков из Ида-Вирумаа, затем на русскоязычных жителей Таллинна.

Да, цель правительства — вакцинировать 70% населения, чтобы выработался коллективный иммунитет. Так может тогда нужно было вакцинировать всех желающих, чтобы быстрее добиться коллективного иммунитета? Пока ждем согласия пожилых, идет время. А потом старики тоже потихоньку подтянуться, убедившись в том, что от вакцины они не умрут. Перестаньте морально давить на пожилых!