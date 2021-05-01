Здоровье
01.05.2021, 16:10

"Игра в орлянку" с ковидом: биоинформатик Гельфанд объясняет читателям RusDelfi, почему люди боятся вакцинироваться, и как это влияет на появление новых штаммов

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Таави Минник
screenshot youtube
Михаил Гельфанд — российский биоинформатик, доктор биологических наук и член Европейской Академии. Корреспондент Delfi пообщался с Михаилом Сергеевичем о новых штаммах коронавируса, движении антипрививочников и мерах, которые стоит принять государству для разрешения ситуации с пандемией. Неужели в возникновении новых мутаций мы отчасти виноваты сами?

В советском детстве нам делали прививки от всего, что возможно. Откуда вдруг возникло движение антипрививочников?

Движение антипривививочников были всегда. Даже если открыть французские газеты 19 века, то там будут карикатуры на них. В этом смысле антипрививочники так же традиционны, как и сами прививки. Но в том числе это связано и с реакцией на Советский Союз и современную Россию. Я знаю довольно много либеральных и довольно разумных людей, которые тем не менее отказываются носить маски, потому что они считают, что это ущемляет их личную свободу, и отказываются делать прививки, потому что не доверяют государству. Еще одна сторона — если Россия, Эстония и другие страны стали открыты западу недавно, то на западе течение антипрививочников было всегда — в этом смысле нет ничего нового.

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