Право людей получать информацию раздражает министра внутренних дел Кристиана Яани

Министр внутренних дел Кристиан Яани хочет, чтобы информация засекречивалась на более длительное время, но ни малейшим образом это не обосновывает.

Яани на прошлой неделе пожаловался в письме министру юстиции Марис Лаури, что Закон о публичной информации позволяет скрыть документы от народа на слишком короткое время.

Речь идет об информации, которая не содержит государственной тайны или личных данных.

Из письма министра не ясно:

- какие документы нужно бы засекречивать на более длительный срок;

- на какой срок их следовало бы засекречивать;

- почему это вообще надо делать.

По утверждению Яани, обоснования были приведены якобы в четырех документах, составленных еще во времена, когда МВД руководили Ханно Певкур и Андрес Анвельт (2016 — 2018 годы). К трем из них доступ ограничен, и ознакомиться с ними изданию Eesti Ekspress оказалось невозможным.

Четвертый и единственный открытый документ датируется периодом министра Анвельта (2018). Там Анвельт сообщает, что документы следует засекречивать более, чем на 10 лет — " в противном случае придется обнародовать информацию, которая, к примеру, может навредить эстонскому государству". О какой информации идет речь, Анвельт не пояснил.

Яани — уже второй министр правительства Каи Каллас, который призывает урезить право жителей Эстонии на информацию. Первым это сделал министр обороны Калле Лаанет, который хочет наделить все ведомства правом запретить доступ к документам на неограниченное время.