29.04.2021, 15:04
ФОТО | В Тарту от коронавируса уже прививают и 50-летних(2)
Foto: Argo Ingver
Позавчера в спортхолле A. Le Coq в Тарту был открыт центр вакцинации, куда приглашаются представители групп риска, а также все, кто родился после 1971 года.
Вакцинация производится вакцинами Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. Для вакцинации необходимо зарегистрироваться либо по телефону клиники, либо в государственной дигирегистратуре.
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