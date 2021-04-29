Новости Эстонии
29.04.2021, 15:04

ФОТО | В Тарту от коронавируса уже прививают и 50-летних

 (2)
Foto: Argo Ingver
Позавчера в спортхолле A. Le Coq в Тарту был открыт центр вакцинации, куда приглашаются представители групп риска, а также все, кто родился после 1971 года.

Вакцинация производится вакцинами Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. Для вакцинации необходимо зарегистрироваться либо по телефону клиники, либо в государственной дигирегистратуре.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Оставить комментарий Читать комментарии (2)