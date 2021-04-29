Баскетбол
29.04.2021, 15:15

Украина, Италия, Греция... Сборная Эстонии узнала соперников на Евробаскете

 
Treeneritekolmik Indrek Reinbok (vasakult), Heiko Rannula ja Jukka Toijala jälgivad, kuidas hoolealused trenni teevad.
Treeneritekolmik Indrek Reinbok (vasakult), Heiko Rannula ja Jukka Toijala jälgivad, kuidas hoolealused trenni teevad.
Foto: Priit Simson
В Берлине прошла жеребьевка финального турнира чемпионата Европы по баскетболу 2022 года. Соперниками сборной Эстонии на групповой стадии турнира будут Италия, Греция, Хорватия, Украина и Великобритания.

В финальном турнире Евробаскета-2022 выступят 24 команды. На первом этапе они разбиты на 4 группы. Сборная Эстонии матчи группового турнира проведет в Милане 1-9 сентября 2022 года. Борьбу за медали в плей-офф продолжат 4 лучшие команды из группы.

Жеребьевка Евробаскета-2022
Группа А: Грузия, Турция, Испания, Россия, Бельгия, Болгария

Группа В: Германия, Литва, Франция, Словения, Венгрия, Босния и Герцеговина

Группа С: Италия, Эстония, Греция, Хорватия, Украина, Великобритания

Группа D: Чехия, Польша, Сербия, Финляндия, Израиль Нидерланды

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