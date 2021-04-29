29.04.2021, 15:15
Украина, Италия, Греция... Сборная Эстонии узнала соперников на Евробаскете
Foto: Priit Simson
В Берлине прошла жеребьевка финального турнира чемпионата Европы по баскетболу 2022 года. Соперниками сборной Эстонии на групповой стадии турнира будут Италия, Греция, Хорватия, Украина и Великобритания.
В финальном турнире Евробаскета-2022 выступят 24 команды. На первом этапе они разбиты на 4 группы. Сборная Эстонии матчи группового турнира проведет в Милане 1-9 сентября 2022 года. Борьбу за медали в плей-офф продолжат 4 лучшие команды из группы.
Жеребьевка Евробаскета-2022
Группа А: Грузия, Турция, Испания, Россия, Бельгия, Болгария
Группа В: Германия, Литва, Франция, Словения, Венгрия, Босния и Герцеговина
Группа С: Италия, Эстония, Греция, Хорватия, Украина, Великобритания
Группа D: Чехия, Польша, Сербия, Финляндия, Израиль Нидерланды