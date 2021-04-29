Сборная Эстонии узнала соперников на Евробаскете-2022

В финальном турнире Евробаскета-2022 выступят 24 команды. На первом этапе они разбиты на 4 группы. Сборная Эстонии матчи группового турнира проведет в Милане 1-9 сентября 2022 года. Борьбу за медали в плей-офф продолжат 4 лучшие команды из группы.