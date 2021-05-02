Англичанка переехала из Лондона в Эстонию, а потом сбежала, бросив мужа и сына

Живущая в Лондоне Ребекка не планировала заводить семью и быт, но влюбившись, вскоре обнаружила, что её жизнь повернулась в очень неожиданном направлении.

”Я всегда чувствовала, что не похожа на других. Не могу сказать, что мечтала о том, что выйду замуж и у буду иметь детей, — объясняет она. — Но потом я познакомилась с очень интересным эстонцем, между нами мгновенно вспыхнули чувства, мы очень быстро съехались и решили, что будем вместе навсегда”.

Её партнер переехал из Эстонии в Лондон, они поселились вместе с другой парой в крошечной квартирке, а затем в 23 года она забеременела.

”Это было потрясающе, — вспоминает она. — Моё тело делало то, для чего было создано. Невероятное время”.

Желая создать для жизни будущего малыша более крепкую почву, Ребекка предложила переехать в Эстонию и обосноваться там. Но она быстро пожалела об этом.