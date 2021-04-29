В Финляндии у трех человек обнаружен индийский штамм коронавируса

Индийский штамм коронавируса обнаружен в Финляндии у трех человек, сообщает Ведомство здравоохранения и социального развития THL.

Первой новость об обнаружении в Финляндии индийского варианта вируса распространила газета Huvudstadsbladet.

По словам специалиста THL Кариты Саволайнен-Копра, давшей газете интервью, случаи были зафиксированы в марте. THL не сообщает, где именно индийский вариант коронавируса был обнаружен.

Главврач THL Отто Хелве на еженедельном брифинге ведомства и минсоцздрава заявил, что заражаемость этого варианта может быть выше, но пока нет доказательств, что вакцина может быть неэффективна против него.

В целом эпидемия пошла на спад, заявили представители THL и министерства. Сегодня власти сообщат о примерно 200 новых случаях заражения коронавирусом.