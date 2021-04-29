Хавьер Лосано: нам потребовалось 32 года, чтобы добраться туда, где мы сейчас
На минувшей неделе LNFS Англия на своём официальном сайте опубликовала статью, в которой президент испанской лиги Хавьер Лозано в формате видеообращения поприветствовал английское футзальное сообщество в семье LNFS. Клубы LNFS Англия – это далеко не все английское футзальное сообщество, однако он обратился ко всем присоединившимся клубам и всем, кто хочет перенять их опыт.
В видео Хавьер рассказывает, как LNFS намеревается помогать английской лиге и ее клубам развивать футзал от детского до профессионального уровня. Из всего его обращения издание Futsal Focus главным образом выделило следующую цитату:
«Идите шаг за шагом, фокусируя свои усилия на наиболее приоритетных задачах, и аккуратно развивайте план действия. Имейте в виду, что ничего не изменится за 10 минут, нам потребовалось более 32 лет, чтобы добраться туда, где мы сейчас находимся!»
Взаимодействуя с абсолютно различными представителями мирового футзала, нас регулярно спрашивают лиги и клубы: «Как нам достичь уровня Испании?» Многие из этих людей хотят достичь этой цели через 5 или 10 лет, и они разочаровываются, когда слышат наш ответ: «Эта цель не реалистична, если у вас нет богатых инвесторов, готовых запустить франшизу, и имеющих деньги для развития рынка». Многие из этих стран пока даже не имеют развлекательного рынка или возможности развивать популярность вида спорта хотя бы на любительском уровне.
Этапы развития лиги и клуба:
- Любительский
- Профессионально-любительский
- Полупрофессиональный
- Профессиональный
Каждый из этих этапов развивается благодаря растущему рынку и коллективному развитию лиг и клубов, потому что на новый уровень они поднимаются вместе. На каждом уровне клубы и лиги начнут осознавать, на каком этапе своего развития они находятся сейчас, и где они хотят остаться.
Для тех, кому интересно, в чем разница между каждым уровнем, приведен краткий обзор, чтобы дать вам основное понимание:
Любительский уровень – когда у вас многочисленные соревнования круглый год, от оздоровительных мероприятий до соревнований, и растущая популярность спорта по всей стране. Этот уровень может состоять из сочетания спортивных клубов и независимых команд, и чтобы сохранить соревновательный баланс, ни игрокам, ни тренерам не производят оплату труда. Клубы возглавляются волонтерами и их внимание направлено на интеграцию в сообщество. Наряду с этим происходит развитие тренеров и игроков, развитие академии, налаживается связь со школами, университетами, общественными группами, происходит взаимодействие с как можно большим количеством людей, которые получают удовольствие от игры.
Профессионально-любительский уровень – когда клубы и лиги начинают приносить деньги благодаря своей деятельности, но пока все еще никто не получает зарплату. Все полученные деньги идут на развитие лиги и клубов, а сообщество взаимодействует с ними через информационные каналы и продолжает процесс интеграции. Также допускается использование денег на продолжение развития тренеров и игроков, на участие в зарубежных соревнованиях, или посещение лучших иностранных клубов, с целью посмотреть их тренировки или потренироваться с их тренерами. Клубы могут начать развивать свою академию или строить собственную базу как для личного, так и общественного использования, но, по-прежнему, большинство их персонала – не оплачиваемые волонтеры, тренеры и игроки. Построив отношения с местным сообществом, чиновниками, спонсорами, программами финансирования, и с теми деньгами, которые уже имеются, можно сформировать бизнес-стратегию дальнейшего развития. Как только это будет достигнуто, можно начинать переговоры с богатыми инвесторами, готовыми вложиться в ваш клуб, но нужно понимать, что на этом этапе матчи клуба должны привлекать от 250 до 500 болельщиков еженедельно.
Полупрофессиональный уровень – когда клубы привлекают от 500 до 1000 постоянных болельщиков еженедельно. У них есть своя собственная база, спонсоры и инвесторы, и ещё один источник доходов – продажа трансляций телевидению. Игроки и тренеры начинают получать полноценную зарплату, но в то же время все еще имеют постоянную работу. Персонал и руководство базы также начинают получать зарплату за свой труд, а количество волонтеров сокращается за счет оплачиваемых сотрудников, но пока большинство персонала в вашей академии и специалисты по работе с общественностью – это волонтеры.
Профессиональный уровень – когда каждый сотрудник, вовлеченный в клуб, зарабатывает на жизнь исключительно спортом, а клуб регулярно привлекает на матчи 2000 и более фанатов, зарабатывает деньги от ТВ, спонсоров, интернет-маркетинга, продажи товаров, билетов и т.д.
(продолжение следует)