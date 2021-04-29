Хавьер Лосано: нам потребовалось 32 года, чтобы добраться туда, где мы сейчас

На минувшей неделе LNFS Англия на своём официальном сайте опубликовала статью, в которой президент испанской лиги Хавьер Лозано в формате видеообращения поприветствовал английское футзальное сообщество в семье LNFS. Клубы LNFS Англия – это далеко не все английское футзальное сообщество, однако он обратился ко всем присоединившимся клубам и всем, кто хочет перенять их опыт.

В видео Хавьер рассказывает, как LNFS намеревается помогать английской лиге и ее клубам развивать футзал от детского до профессионального уровня. Из всего его обращения издание Futsal Focus главным образом выделило следующую цитату:

«Идите шаг за шагом, фокусируя свои усилия на наиболее приоритетных задачах, и аккуратно развивайте план действия. Имейте в виду, что ничего не изменится за 10 минут, нам потребовалось более 32 лет, чтобы добраться туда, где мы сейчас находимся!»

Взаимодействуя с абсолютно различными представителями мирового футзала, нас регулярно спрашивают лиги и клубы: «Как нам достичь уровня Испании?» Многие из этих людей хотят достичь этой цели через 5 или 10 лет, и они разочаровываются, когда слышат наш ответ: «Эта цель не реалистична, если у вас нет богатых инвесторов, готовых запустить франшизу, и имеющих деньги для развития рынка». Многие из этих стран пока даже не имеют развлекательного рынка или возможности развивать популярность вида спорта хотя бы на любительском уровне.

Этапы развития лиги и клуба:

Любительский

Профессионально-любительский

Полупрофессиональный

Профессиональный



Каждый из этих этапов развивается благодаря растущему рынку и коллективному развитию лиг и клубов, потому что на новый уровень они поднимаются вместе. На каждом уровне клубы и лиги начнут осознавать, на каком этапе своего развития они находятся сейчас, и где они хотят остаться.

Для тех, кому интересно, в чем разница между каждым уровнем, приведен краткий обзор, чтобы дать вам основное понимание: