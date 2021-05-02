02.05.2021, 13:59
"Все преисполнилось смутным страхом". Как на территории современных стран Балтии боролись с эпидемиями во времена Российской империи(2)
Фото: Рижский музей
Многие старые рижские дома до сих пор стоят на чумных могильниках Средневековья. В начале 19-го века курляндец Отто фон Гун одним из первых в Российской империи стал продвигать прививки от оспы, а рижские медики были одержимы "сглаживанием кривой" холеры. Лишь в 2007 году в Талси закрылся последний балтийский лепрозорий. В Рижском Музее медицины хранится альбом о борьбе с оспой от создателей "Спутник V". За свою историю Рига пережила не одну эпидемию. Были тут свои ограничительные меры, жуткая статистика, вакцинационные планы и "зеленые сертификаты". Были и прошли. "И Covid пройдет!" — не сомневается знаток истории медицины, профессор РСУ Юрис Салакс.