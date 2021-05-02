"Все преисполнилось смутным страхом". Как на территории современных стран Балтии боролись с эпидемиями во времена Российской империи

Один из самых впечатляющих экспонатов Рижского Музея истории медицины — фотоальбом "Чумного форта" в Кронштадте. Предположительно, альбом был собран в 60-х годах в Научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи в Москве. Том самом, где в 2020 году разработали вакцину "Спутник-V".

42 фотографии из "Чумного форта"(1899–1918) — Особой лаборатории Императорского института экспериментальной медицины — рассказывают об истоках массового производства вакцин и противочумных сывороток в Российской империи. В рубрике "Блоги" (обстоятельный текст научного сотрудника Музея медицины Инги Вигдорчики на русском языке) рассказывается о том, как покровитель чумного проекта герцог Ольденбургский, родственник императора, выхлопотал заброшенный военный форт "Император Александр I" на небольшом острове в районе Кронштадта и передал под производство сывороток сотню лошадей из личных конюшен.