За рубежом
02.05.2021, 13:59

"Все преисполнилось смутным страхом". Как на территории современных стран Балтии боролись с эпидемиями во времена Российской империи

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Фото: Рижский музей
Многие старые рижские дома до сих пор стоят на чумных могильниках Средневековья. В начале 19-го века курляндец Отто фон Гун одним из первых в Российской империи стал продвигать прививки от оспы, а рижские медики были одержимы "сглаживанием кривой" холеры. Лишь в 2007 году в Талси закрылся последний балтийский лепрозорий. В Рижском Музее медицины хранится альбом о борьбе с оспой от создателей "Спутник V". За свою историю Рига пережила не одну эпидемию. Были тут свои ограничительные меры, жуткая статистика, вакцинационные планы и "зеленые сертификаты". Были и прошли. "И Covid пройдет!" — не сомневается знаток истории медицины, профессор РСУ Юрис Салакс.

Один из самых впечатляющих экспонатов Рижского Музея истории медицины — фотоальбом "Чумного форта" в Кронштадте. Предположительно, альбом был собран в 60-х годах в Научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи в Москве. Том самом, где в 2020 году разработали вакцину "Спутник-V".

42 фотографии из "Чумного форта"(1899–1918) — Особой лаборатории Императорского института экспериментальной медицины — рассказывают об истоках массового производства вакцин и противочумных сывороток в Российской империи. В рубрике "Блоги" (обстоятельный текст научного сотрудника Музея медицины Инги Вигдорчики на русском языке) рассказывается о том, как покровитель чумного проекта герцог Ольденбургский, родственник императора, выхлопотал заброшенный военный форт "Император Александр I" на небольшом острове в районе Кронштадта и передал под производство сывороток сотню лошадей из личных конюшен.

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