Против Навального, Жданова и Волкова возбудили уголовное дело

Дело было возбуждено еще 4 февраля 2021 года. Это стало известно из материалов дела о признании ФБК экстремисткой организацией, передает Дождь.

Навальный, Волков и Жданов проходят по уголовному делу подозреваемыми. Подробности дела неизвестны.

”Медиазона” обратила внимание, что в мае 2020 года президент России Владимир Путин расширил список уголовных статей, осужденным по которым в течение пяти лет нельзя баллотироваться на любые выборные должности. Этот список включает и ч. 1 ст. 239 УК РФ, по котором завели дело на оппозиционеров.

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