29.04.2021, 12:30
Pfizer обещает таблетки от ковида(3)
Foto: Marianne Kuusk
Американо-немецкая фармацевтическая компания Pfizer-BioNTech продолжает разработки и обещает к концу года выпустить на рынок таблетку от Covid-19, пишет BBC.
По словам генерального директора концерна Альберта Бурлы, препарат будет предназначен для приема при появлении первых признаков заболевания.
После клинических испытаний разработка отправится на рассмотрение американской Администрации по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA).
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