ВИДЕО | ”Опасность по-прежнему высока”. Правительство рассказало о новых решениях и ситуации в стране

Премьер-министр Кая Каллас в начале пресс-конференции сообщила, что сегодня правительство утвердило бюджетную стратегию на следующие четыре года. Она отметила, что любой кризис дает возможность для проведения реформ, так, например, будут урезаны расходы министерств. ”Частному сектору пришлось затянуть пояса. В знак солидарности это должен сделать и публичный сектор”, — пояснила Каллас. Кроме того, будет увеличены зарплаты полицейских, учителей и спасателей, средняя пенсия будет освобождена от подоходного налога. В следующие годы экономика вырастет на 4-5%, в результате чего уменьшится и дефицит бюджета.

Также был принят ряд решений, связанных с эпидемиологической ситуацией (например, утверждено распоряжение, по которому к контактному обучению с 3 мая допускаются и ученики 9 и 12 классов). ”Опасность по-прежнему высока”, — отметила Каллас. На следующей неделе в Эстонию поступит больше вакцины, чем ожидалось. Возможность вакцинации будет постепенно предлагаться все большему количеству возрастных групп. На следующей неделе это будет сделано для людей 50+. Большое внимание уделяется Ида-Вирумаа. Например, в регионе с четверга стартует проект 1+1 (приведи пожилого родственника и вакцинируйся сам). Что касается южноафриканского штамма, то сейчас в Эстонии выявлено 57 случаев. Будет усилен контроль над тем, как прибывающие из-за границы соблюдают самоизоляцию.

Большая часть пресс-конференции была посвящена новой бюджетной стратегии. Так, министр финансов Кейт Пентус-Росиманнус сообщила, что принятая сегодня бюджетная стратегия в течение последующих четырех лет приведет финансовое состояние придет в лучший тонус. ”Мне кажется, что этот план бюджетной стратегии — своего рода стратегия подготовки к будущему. Ежедневные расходы буду взяты под более пристальный контроль”, — сказала она.