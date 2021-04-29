ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Правительство рассказывает о новых решениях и ситуации в стране

В виртуальной пресс-конференции правительства участвуют премьер-министр Кая Каллас, министр государственного управления Яак Ааб, министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, министр окружающей среды Тынис Мёльдер и министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутт.

В начале пресс-конференции Каллас сообщила, что сегодня правительство утвердило бюджетную стратегию на следующие четыре года. Она отметила, что любой кризис дает возможность для проведения реформ, так, например, будут урезаны расходы министерств. ”Частному сектору пришлось затянуть пояса. В знак солидарности это должен сделать и публичный сектор”, — пояснила Каллас. Кроме того, будет увеличены зарплаты полицейских, учителей и спасателей, средняя пенсия будет освобождена от подоходного налога.

В следующие годы экономика вырастет на 4-5%, в результате чего уменьшится и дефицит бюджета.

Также был принят ряд решений, связанных с эпидемиологической ситуацией. ”Опасность по-прежнему высока”, — отметила Каллас. На следующей неделе в Эстонию поступит больше вакцины, чем ожидалось. Возможность вакцинации будет постепенно предлагаться все большему количеству возрастных групп. На следующей неделе это будет сделано для людей 50+. Большое внимание уделяется Ида-Вирумаа. Например, в регионе с четверга стартует проект 1+1 (приведи пожилого родственника и вакцинируйся сам). Что касается южноафриканского штамма, то сейчас в Эстонии выявлено 57 случаев. Будет усилен контроль над тем, как прибывающие из-за границы соблюдают самоизоляцию.

Смотрите пресс-конференцию с синхронным переводом на русский язык!

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