Сеть штабов Алексея Навального закрывается

По его словам, сохранение работы сети штабов ”в нынешнем виде невозможно”, так как оно ”немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает”, передает "Дождь".

”Не поможет никакой ребрендинг; мы не сможем даже сделать вид, что это теперь какая-то другая организация. <…> Увы, работать в таких условиях невозможно. Мы официально распускаем сеть штабов Навального”, — сообщил Волков.

Он отметил, что соратники Навального ”не опускают руки”

”Нет больше сети штабов Навального, но есть десятки мощных и крутых региональных политиков, если тысячи их сторонников, есть сильные и самостоятельные политические организации, которые будут заниматься расследованиями и выборами, общественными кампаниями и митингами. Вы им поможете, и все у них получится”, — заключил соратник Навального.

26 апреля штабы Навального объявили о приостановке деятельности. Штабы объявили об этом после того, как сделать это потребовал прокурор Москвы Денис Попов на заседании по признанию ФБК* и штабов Навального экстремистскими организациями.

Прокуратура Москвы потребовала признать ФБК, Фонд защиты прав граждан* и штабы Навального экстремистскими организациями 16 апреля. Ведомство утверждает, что соратники Навального хотят ”создать условия для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария „цветной революции””.

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