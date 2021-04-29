ФОТО | Ассар Паулус вновь оказался на скамье подсудимых

Паулуса обвиняют в незаконном обороте взрывчатых веществ, незаконном обращении с огнестрельным оружием и незаконном обращении с глушителем, лазерным прицелом и прицелом ночного видения.

Как мы писали ранее, все началось со смерти собаки, в связи с чем жена Палусуса решила продать и ее будку. Каково же было удивление прибывшего на место покупателя и самой жены, когда во время транспортировки будки из-под ее крыши вывалился ”схрон”.

Паулус должен был освободиться в апреле, но теперь ему угрожает новый тюремный срок до 15 лет из-за найденных на территории принадлежащего ему частного дома множества единиц оружия и взрывных устройств.

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