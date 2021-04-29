В Йыгева дня не было электричества. 77-летняя жительница злится, что не смогла купить лотерейный билет, и ходит готовить к соседу
В среду к часу дня не было электричества в 2800 домохозяйствах Йыгева. Об этом рассказывает Райнер, электрик, устанавливающий новую временную подстанцию рядом со сгоревшей старой, и не пожелавший сфотографироваться для этого репортажа из-за того, что не спал всю ночь. С момента пожара прошло 27 часов, однако даже после возобновления подачи электричества мужчины всё ещё на посту.
Снежинки начинают падать как раз в тот момент, когда 77-летняя Вийви выходит из машины, припаркованной у магазина Selver в Йыгева. ”Я в ярости! — эмоционально объявляет она. — Уже второй день у нас нет электричества! Хотя на других улицах оно есть!”
Вийви говорит, что у неё достаточно еды, и она на всякий случай не открывает морозильную камеру, но есть проблема с приготовлением пищи, потому что у неё электрическая плита. К счастью, у соседа плита газовая, поэтому Вийви ходит к нему, чтобы приготовить поесть и сварить кофе.
Вийви приехала в Selver для того, чтобы купить лотерейный билет к назначенному на среду розыгрышу. Говорю, что Selver закрыт. ”Ах, закрыт! — взвигивает она срывающимся голосом. — Тогда всё, пропало моё участие! День розыгрыша — сегодня!”. Отмечаю, что открыт магазин Grossi, и, может быть, там можно будет купить лотерейный билет. Однако Вийви уверена, что ни в одном из двух находящихся в Йыгева магазинах этой сети лотерейные билеты не продаются.
Новости каждые полчаса
Чуть поодаль от магазина Selver, не боясь снегопада, стоит 29-летняя Туули с детской коляской. Мирно выглядящая женщина приехала в Йыгева навестить родителей как раз во время отключения электроэнергии. В коляске — трёхмесячный малыш, которого нужно купать каждый день. ”Горячей воды не было, — спокойно говорит Туули. — У родителей газовая плита, на ней мы нагревали воду и делали ванну как в прежние времена”.
Туули говорит, что каждые полчаса приходило новое сообщение с указанием времени, когда должно вернуться электричество, но к двум часам дня его всё ещё не было.
Однако карта отключения электроэнергии показывает, что за последние два часа 2 000 домохозяйств уже получили электричество, осталось только 800.
В Йыгева, где проживает почти 5000 человек, в магазинах Maxima и Grossi можно покупать продукты и во время отключения электроэнергии, потому что у этих магазинов есть свои генераторы. Однако Selver и Coop закрыты, и окна в них темны. В этих магазинах генераторов нет. Работники спешно переносят замороженные скоропортящиеся продукты в другие близлежащие магазины.
Снег начинает идти всё сильнее. Всё больше и больше автомобилей подъезжают к автономно работающему Grossi. Из магазина выходит 28-летняя Клелия, работница Selver. По её словам, время без электричества её семье далось нелегко. ”Невозможно помыться, газовой плиты нет, — перечисляет она. — Мы едим готовые блюда, которые можно употреблять холодными. Вчера был вечер булочек, сегодня взяли одноразовый гриль, так и живём. Маленькие сосиски ещё”.
В доме Клелии совсем не жарко, поскольку уже сутки нет горячей воды: отопление отключилось, как только отключилось электричество. ”Горячая вода тоже сразу пропала, — говорит она. — Мы живём как в морозилке, каменный век, не иначе!”
65-летняя классная руководительница Лилио пришла в магазин Grossi за компанию с учителем географии. ”У меня был индивидуальный онлайн-урок, и в 9:30 картинка вдруг застыла”, — рассказывает она о моменте, когда отключилось электричество. Она позвонила ученику, и оказалось, что у того тоже нет света.
По словам Лилио, дома дела у неё шли хорошо. ”У нас печное отопление, поэтому воду для чая и кофе мы кипятили, ставя чайник прямо в печь. Там же готовили и горячую еду. Всё прошло очень гладко”.
Так как в семье Лилио привыкли пить воду из бутылок, запас воды дома тоже был. ”Мы могли использовать и дождевую воду, это совсем не проблема”, — признается она, но добавляет, что для мытья горячей воды не хватало. ”Я не мылась! Только зубы вечером чистила. Со вчерашнего дня не принимала душ”.
Электричество в их доме включили в половине пятого утра. ”Загорелись все лампочки, потому что их случайно включили да так и оставили”, — описывает Лилио.
Подошедший к Grossi 50-летний Свен говорит, что жизнь без электричества очень и очень плоха: ”Никому не рекомендую”.
В квартире холодно, морозилка оттаяла. ”Темно, ходишь с фонарём из одной комнаты в другую, неудобно. На работе тоже холодно”, — описывает Свен свою жизнь без электричества.
Подача электричества в его дом была восстановлена всего за десять минут до того, как он пожаловался на проблему журналисту. Однако к этому моменту в доме не было электричества уже около 28 часов. ”К сожалению, всё, что было в морозилке, испортилось”, — отмечает Свен.
Производство на крупнейшем заводе региона остановлено
На заводе по производству рапсового масла открыты все двери. Это происходит автоматически при отключении электричества в здании. В тёмных коридорах и офисных помещениях никого нет. Электрическая панель регулярно подаёт сигналы тревоги.
После звонка директору по продажам Scanola Baltic Ало Сювари выясняется, что офисные служащие работают из дома. Производство и упаковка рапсового масла на заводе приостановлены. Генератор подаёт питание только на сканер, компьютер и весы, благодаря чему продолжается разлив готовой продукции. Всё остальное стоит.
”Нам дорого обходится каждый час простоя, — говорит по телефону директор по продажам. — Ситуация довольно неприятная”.
По его словам, он надеется, что компания сможет избежать серьёзных проблем, то есть ситуации, когда у её не будет возможности выполнить оговорённые в контракте поставки. Однако Сувари добавляет, что каждые 24 часа простоя для них равнозначны недостаче 200 тонн масла.
К концу рабочего дня подачу электричества практически восстановили
К концу рабочего дня почти у всех жителей Йыгеваского уезда снова было электричество. Электрик Райнер говорит, что для включения и выключения сети требуется время, потому что подстанции старые. Он не знает и не будет предполагать, почему подстанция в Йыгева загорелась.
Электрик Сергей добавляет, что запасную подстанцию, с которой сейчас работают мастера, вчера вечером привезли на грузовике из Таллинна. Это временная подстанция, которую используют в случае поломки. ”Под утро мы её наконец установили”, — говорит Сергей. Если большая подстанция Йыгева будет восстановлена, временную подстанцию уберут. Но когда это произойдёт? ”Я не могу сказать. Может быть месяц, а может и больше, — пожимает плечами Райнер. — Сейчас повсюду корона, на заводах застой. Не представляю, где взять оборудование. Но у Elektrilevi должны быть свои резервы”.
Эта резервная подстанция заменяет половину мощности сгоревшей. Другую половину сети электричеством обеспечивают подстанции, расположенные вокруг Йыгева.