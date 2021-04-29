Новости Эстонии
29.04.2021, 20:08

В Йыгева дня не было электричества. 77-летняя жительница злится, что не смогла купить лотерейный билет, и ходит готовить к соседу

 
Argo Ingver
Anna Teele Orav
Вчера утром на подстанции в Йыгева произошёл пожар, из-за которого несколько тысяч горожан на два дня остались без электричества. Мастера, ремонтировавшие подстанцию, провели там всю ночь, и к четвергу электроснабжение возобновлено почти полностью. Но что произошло за это время, и какова жизнь без электричества?

В среду к часу дня не было электричества в 2800 домохозяйствах Йыгева. Об этом рассказывает Райнер, электрик, устанавливающий новую временную подстанцию рядом со сгоревшей старой, и не пожелавший сфотографироваться для этого репортажа из-за того, что не спал всю ночь. С момента пожара прошло 27 часов, однако даже после возобновления подачи электричества мужчины всё ещё на посту.

Снежинки начинают падать как раз в тот момент, когда 77-летняя Вийви выходит из машины, припаркованной у магазина Selver в Йыгева. ”Я в ярости! — эмоционально объявляет она. — Уже второй день у нас нет электричества! Хотя на других улицах оно есть!”

Вийви говорит, что у неё достаточно еды, и она на всякий случай не открывает морозильную камеру, но есть проблема с приготовлением пищи, потому что у неё электрическая плита. К счастью, у соседа плита газовая, поэтому Вийви ходит к нему, чтобы приготовить поесть и сварить кофе.

Jõgeva Selveri uksed jäid täna voolukatkestuse tõttu suletuks.

Вийви приехала в Selver для того, чтобы купить лотерейный билет к назначенному на среду розыгрышу. Говорю, что Selver закрыт. ”Ах, закрыт! — взвигивает она срывающимся голосом. — Тогда всё, пропало моё участие! День розыгрыша — сегодня!”. Отмечаю, что открыт магазин Grossi, и, может быть, там можно будет купить лотерейный билет. Однако Вийви уверена, что ни в одном из двух находящихся в Йыгева магазинах этой сети лотерейные билеты не продаются.

Новости каждые полчаса

Чуть поодаль от магазина Selver, не боясь снегопада, стоит 29-летняя Туули с детской коляской. Мирно выглядящая женщина приехала в Йыгева навестить родителей как раз во время отключения электроэнергии. В коляске — трёхмесячный малыш, которого нужно купать каждый день. ”Горячей воды не было, — спокойно говорит Туули. — У родителей газовая плита, на ней мы нагревали воду и делали ванну как в прежние времена”.

Туули говорит, что каждые полчаса приходило новое сообщение с указанием времени, когда должно вернуться электричество, но к двум часам дня его всё ещё не было.

Однако карта отключения электроэнергии показывает, что за последние два часа 2 000 домохозяйств уже получили электричество, осталось только 800.

В Йыгева, где проживает почти 5000 человек, в магазинах Maxima и Grossi можно покупать продукты и во время отключения электроэнергии, потому что у этих магазинов есть свои генераторы. Однако Selver и Coop закрыты, и окна в них темны. В этих магазинах генераторов нет. Работники спешно переносят замороженные скоропортящиеся продукты в другие близлежащие магазины.

Снег начинает идти всё сильнее. Всё больше и больше автомобилей подъезжают к автономно работающему Grossi. Из магазина выходит 28-летняя Клелия, работница Selver. По её словам, время без электричества её семье далось нелегко. ”Невозможно помыться, газовой плиты нет, — перечисляет она. — Мы едим готовые блюда, которые можно употреблять холодными. Вчера был вечер булочек, сегодня взяли одноразовый гриль, так и живём. Маленькие сосиски ещё”.

В доме Клелии совсем не жарко, поскольку уже сутки нет горячей воды: отопление отключилось, как только отключилось электричество. ”Горячая вода тоже сразу пропала, — говорит она. — Мы живём как в морозилке, каменный век, не иначе!”

65-летняя классная руководительница Лилио пришла в магазин Grossi за компанию с учителем географии. ”У меня был индивидуальный онлайн-урок, и в 9:30 картинка вдруг застыла”, — рассказывает она о моменте, когда отключилось электричество. Она позвонила ученику, и оказалось, что у того тоже нет света.

По словам Лилио, дома дела у неё шли хорошо. ”У нас печное отопление, поэтому воду для чая и кофе мы кипятили, ставя чайник прямо в печь. Там же готовили и горячую еду. Всё прошло очень гладко”.

Так как в семье Лилио привыкли пить воду из бутылок, запас воды дома тоже был. ”Мы могли использовать и дождевую воду, это совсем не проблема”, — признается она, но добавляет, что для мытья горячей воды не хватало. ”Я не мылась! Только зубы вечером чистила. Со вчерашнего дня не принимала душ”.

Elektrik Sergei aitas tööle panna varualajaama. Õige alajaama taastamistöö võib aega võtta kuu või rohkemgi.

Электричество в их доме включили в половине пятого утра. ”Загорелись все лампочки, потому что их случайно включили да так и оставили”, — описывает Лилио.

Подошедший к Grossi 50-летний Свен говорит, что жизнь без электричества очень и очень плоха: ”Никому не рекомендую”.

В квартире холодно, морозилка оттаяла. ”Темно, ходишь с фонарём из одной комнаты в другую, неудобно. На работе тоже холодно”, — описывает Свен свою жизнь без электричества.

Подача электричества в его дом была восстановлена всего за десять минут до того, как он пожаловался на проблему журналисту. Однако к этому моменту в доме не было электричества уже около 28 часов. ”К сожалению, всё, что было в морозилке, испортилось”, — отмечает Свен.

Производство на крупнейшем заводе региона остановлено

На заводе по производству рапсового масла открыты все двери. Это происходит автоматически при отключении электричества в здании. В тёмных коридорах и офисных помещениях никого нет. Электрическая панель регулярно подаёт сигналы тревоги.

После звонка директору по продажам Scanola Baltic Ало Сювари выясняется, что офисные служащие работают из дома. Производство и упаковка рапсового масла на заводе приостановлены. Генератор подаёт питание только на сканер, компьютер и весы, благодаря чему продолжается разлив готовой продукции. Всё остальное стоит.

”Нам дорого обходится каждый час простоя, — говорит по телефону директор по продажам. — Ситуация довольно неприятная”.

По его словам, он надеется, что компания сможет избежать серьёзных проблем, то есть ситуации, когда у её не будет возможности выполнить оговорённые в контракте поставки. Однако Сувари добавляет, что каждые 24 часа простоя для них равнозначны недостаче 200 тонн масла.

К концу рабочего дня подачу электричества практически восстановили

К концу рабочего дня почти у всех жителей Йыгеваского уезда снова было электричество. Электрик Райнер говорит, что для включения и выключения сети требуется время, потому что подстанции старые. Он не знает и не будет предполагать, почему подстанция в Йыгева загорелась.

Varualajaam annab voolu umbes poolele Jõgevale.

Электрик Сергей добавляет, что запасную подстанцию, с которой сейчас работают мастера, вчера вечером привезли на грузовике из Таллинна. Это временная подстанция, которую используют в случае поломки. ”Под утро мы её наконец установили”, — говорит Сергей. Если большая подстанция Йыгева будет восстановлена, временную подстанцию уберут. Но когда это произойдёт? ”Я не могу сказать. Может быть месяц, а может и больше, — пожимает плечами Райнер. — Сейчас повсюду корона, на заводах застой. Не представляю, где взять оборудование. Но у Elektrilevi должны быть свои резервы”.

Эта резервная подстанция заменяет половину мощности сгоревшей. Другую половину сети электричеством обеспечивают подстанции, расположенные вокруг Йыгева.

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