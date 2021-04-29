В Йыгева дня не было электричества. 77-летняя жительница злится, что не смогла купить лотерейный билет, и ходит готовить к соседу

В среду к часу дня не было электричества в 2800 домохозяйствах Йыгева. Об этом рассказывает Райнер, электрик, устанавливающий новую временную подстанцию рядом со сгоревшей старой, и не пожелавший сфотографироваться для этого репортажа из-за того, что не спал всю ночь. С момента пожара прошло 27 часов, однако даже после возобновления подачи электричества мужчины всё ещё на посту.

Снежинки начинают падать как раз в тот момент, когда 77-летняя Вийви выходит из машины, припаркованной у магазина Selver в Йыгева. ”Я в ярости! — эмоционально объявляет она. — Уже второй день у нас нет электричества! Хотя на других улицах оно есть!”

Вийви говорит, что у неё достаточно еды, и она на всякий случай не открывает морозильную камеру, но есть проблема с приготовлением пищи, потому что у неё электрическая плита. К счастью, у соседа плита газовая, поэтому Вийви ходит к нему, чтобы приготовить поесть и сварить кофе.

Вийви приехала в Selver для того, чтобы купить лотерейный билет к назначенному на среду розыгрышу. Говорю, что Selver закрыт. ”Ах, закрыт! — взвигивает она срывающимся голосом. — Тогда всё, пропало моё участие! День розыгрыша — сегодня!”. Отмечаю, что открыт магазин Grossi, и, может быть, там можно будет купить лотерейный билет. Однако Вийви уверена, что ни в одном из двух находящихся в Йыгева магазинах этой сети лотерейные билеты не продаются.

Новости каждые полчаса

Чуть поодаль от магазина Selver, не боясь снегопада, стоит 29-летняя Туули с детской коляской. Мирно выглядящая женщина приехала в Йыгева навестить родителей как раз во время отключения электроэнергии. В коляске — трёхмесячный малыш, которого нужно купать каждый день. ”Горячей воды не было, — спокойно говорит Туули. — У родителей газовая плита, на ней мы нагревали воду и делали ванну как в прежние времена”.

Туули говорит, что каждые полчаса приходило новое сообщение с указанием времени, когда должно вернуться электричество, но к двум часам дня его всё ещё не было.