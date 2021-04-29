"Осуждаем военное и политическое давление со стороны России". Марко Михкельсон отправился в Украину

По словам Михкельсона, цель визита — на месте ознакомиться с ситуацией в стране и выразить поддержку Украине, которая столкнулась с агрессией со стороны России. ”Этот визит — подтверждение нашей поддержки Украине, — сказал Михкельсон. — Мы осуждаем военное и политическое давление со стороны России и информационные операции против Украины, а также поддержку, которую Россия выражает сепаратистским силам в Восточной Украине”.

По словам Михкельсона, западные государства по-прежнему наблюдают за военной деятельностью России и передвижениями вблизи Украины несмотря на то, что 22 апреля министр обороны России объявил об отзыве войск. ”Мы не можем делать окончательных выводов о деэскалации, пока российские военные подразделения, направленные в регион в течение последних недель, не вернутся на свои военные базы”, — сказал Михкельсон.

Михкельсон добавил, что Россия оккупировала и незаконно аннексировала Крым. На это нельзя смотреть сложа руки. ”Мы поддерживаем территориальную целостность Украины, привлекаем внимание международного сообщества к ситуации в Восточной Украине и стараемся помочь с поиском дипломатических решений”, — сказал он.

Сегодня председатели комиссий по иностранным делам парламентов Балтийских стран проведут в Киеве. Они встретятся с руководителями комиссии по иностранным делам и комиссии по обороне Верховной Рады, первым вице-председателем Верховной Рады, заместителем министра иностранных дел Украины и первым заместителем министра иностранных дел.

В пятницу делегация посетит временную контрольную полосу в Восточной Украине. Пограничная служба Украины представит делегации обзор ситуации на контрольной полосе.

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