NB! Полицию, службу спасения и скорую помощь можно вызвать только по номеру 112

По бывшему короткому номеру полиции отвечает только автоответчик, который информирует попеременно на эстонском и русском языках о том, что номер закрыт, и для получения помощи необходимо набрать номер 112. После создания единой службы экстренной помощи в Эстонии используется только один номер экстренной помощи 112, по которому можно вызвать полицию, службу спасения и скорую помощь.

Хотя большинство людей пользуются номером 112, каждый месяц по-прежнему поступают звонки на старый номер 110. Несмотря на то, что номер больше не используется, Центр тревоги пока еще отслеживает звонки на него, но скоро этот номер закроют окончательно. В марте 2021 года на номер 110 позвонили 2327 раз. Если от человека, набравшего 110, не поступит звонка на 112, мы по возможности перезваниваем ему. Таким образом было зарегистрировано в общей сложности семь событий, и на четыре из них была отправлена экстренная помощь. Месяцем ранее количество звонков было таким же, из них 11 событий.

”В год Центр тревоги отвечает на более одного миллиона звонков, поступающих на номер экстренной помощи 112. По неправильному номеру звонит очень небольшой процент людей, но для нас важен каждый человек. Каждый, кто нуждается в помощи, должен ее получить”, — говорит Кятлин Алвела, генеральный директор Центра тревоги.

Звонок на неправильный номер в экстремальной ситуации может повлечь за собой реальную опасность. Поэтому очень важно напомнить людям, что экстренную помощь можно получить только по номеру 112, по которому с 2015 года можно также вызвать полицию.

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