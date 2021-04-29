Названы лучшие эстонские продукты питания этого года

Лучший продукт питания с дополнительной ценностью — экологичное абрикосово-ананасовое пюре с семенами льна Smushie от Salvest, Лучший безалкогольный напиток — суперсмузи из манго, банана и свеклы от Aura и Лучший алкогольный напиток — пиво Re-Crafted Crafter’s Junibeer от Liviko. Звания ”Народный любимец” удостоились пельмени с ячменной мукой и куриным мясом Fitlap от Uvic. Лучший продукт питания Эстонии 2021 года: фарш ”Домашний” от Maks & Moorits.

Фарш ”Домашний” (эст. Kodune) от Maks & Moorits удостоился звания ”Лучший мясной продукт”.

В этом году в конкурсе ”Лучший продукт питания Эстонии” участвовал 181 эстонский продукт питания и напиток. В состав оценочной комиссии конкурса входили представители научных учреждений, торговли и предприятий, связанных со сферой пищевых продуктов, а ее деятельностью руководил специалист по питанию Центра развития пищевых и ферментационных технологий Райн Кулдъярв.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ”ЛУЧШИЙ ПРОДУКТ ПИТАНИЯ ЭСТОНИИ” 2021 ГОДА

Золотистые значки:

Лучший безалкогольный напиток Эстонии 2021 года: суперсмузи из манго, банана и свеклы от Aura, AS A.Le.Coq

Лучший алкогольный напиток Эстонии 2021 года: пиво Re-Crafted Crafter’s Junibeer 3,2 %, AS Liviko

Лучший продукт питания с дополнительной ценностью Эстонии 2021 года: экологичное абрикосово-ананасовое пюре с семенами льна Smushie, AS Salvest

Лучший продукт питания Эстонии 2021 года: фарш ”Домашний” от Maks & Moorits, AS Atria Eesti