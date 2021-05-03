Меняется порядок получения "детских дней". Семьи с одним ребенком окажутся в невыгодном положении

Если сейчас один родитель (мать или отец) имеет право получить при наличии одного или двух детей в возрасте до 14 лет 3 рабочих дня дополнительного отпуска по уходу за ребенком, а при наличии трех и более детей 6 рабочих дней отпуска в год, то с апреля 2022 года вступит в силу закон, принятый позапрошлым правительством. Согласно новому порядку, каждый из родителей получит право на 10 рабочих дней отпуска на каждого ребенка, но не на год, а на весь период с момента окончания родительской компенсации и до достижения ребенком 14-летнего возраста. Родитель сможет сам решать, когда использовать этот отпуск.

Новый порядок невыгоден для родителей одного ребенка. Если ранее один родитель с момента окончания родительского отпуска до достижения ребенком 14 лет получал как минимум 33 дня отпуска, то теперь каждый родитель получит по 10 дней, то есть в общей сложности 20. ”Если родитель умер или отец не внесен в регистр народонаселения, то родитель-одиночка может воспользоваться его отпуском, то есть всего у него будет 20 дней на каждого ребенка.

По словам советника отдела трудовой и пенсионной политики Министерства социальных дел Пирьо Турк, прежнюю систему нужно было изменить, поскольку речь шла не конкретном количестве дней на родителя, а отпуск зависел от количества детей в семье, что приводило к проблемам при расчете дней отпуска для составных семей, воспитывающих нескольких детей от разных браков. Также проблемы возникали с истечением срока действия т.н. детских дней. ”С одной стороны нынешняя регуляция должна мотивировать родителей использовать отпускные дни каждый год, с другой стороны нет возможности объединить эти дни и подстроить по времени таким образом, чтобы это максимально соответствовало нуждам семьи”, — пояснила Турк.