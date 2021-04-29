Департамент здоровья: за сутки прибавилось 425 случаев заражения коронавирусом

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 181 человека. Из новых случаев в Харьюмаа 134 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 67, в Пярнумаа — 62, в Вильяндимаа — 28, в Ляэне-Вирумаа — 22 и в Тартумаа — 16 новых положительных тестов. В Пылвамаа и Рапламаа прибавилось по девять, в Ляэнемаа — шесть, в Валгамаа и Йыгевамаа — по три, в Вырумаа, на Сааремаа и Хийумаа — по одному новому случаю заражения. В Ярвамаа новых положительных тестов не прибавилось. У 16 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 411,1 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 8,5%.

За сутки в больницах открыли 32 новых истории болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 354 пациента. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 68 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 266 человек (75%).

За сутки ввели 11 223 дозы вакцины, прививки сделаны в общей сложности 323 287 людям, из которых 109 558 получили обе дозы. Охват людей старше 70 лет по меньшей мере одной дозой вакцины — 61%. В возрастной группе 70+ более 60% вакцинированы на Хийумаа, в Йыгевамаа, Ярвамаа, Ляэнемаа, Ляэне-Вирумаа, Пылвамаа, Пярнумаа, Рапламаа, на Сааремаа, в Тартумаа, Вильяндимаа и Вырумаа.

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