Департамент здоровья: за сутки прибавилось 425 случаев заражения коронавирусом, умерли 10 человек(44)
По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 181 человека. Из новых случаев в Харьюмаа 134 в Таллинне.
В Ида-Вирумаа прибавилось 67, в Пярнумаа — 62, в Вильяндимаа — 28, в Ляэне-Вирумаа — 22 и в Тартумаа — 16 новых положительных тестов. В Пылвамаа и Рапламаа прибавилось по девять, в Ляэнемаа — шесть, в Валгамаа и Йыгевамаа — по три, в Вырумаа, на Сааремаа и Хийумаа — по одному новому случаю заражения. В Ярвамаа новых положительных тестов не прибавилось. У 16 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 411,1 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 8,5%.
По состоянию на утро 29 апреля в больницах находится 354 пациента с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждается 53 пациента, из которых на управляемом дыхании 43 человека.
Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 32. Домой выписали 30 человек, девять человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.
В стационарном лечении нуждались 7% от общего количества больных, на прошлой неделе госпитализировали 302 человека. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 68 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 266 человек (75%).
За сутки умерло 10 зараженных коронавирусом — 56-летняя женщина, 58-летний мужчина, 67-летний мужчина, 73-летний мужчина, 75-летний мужчина, 78-летний мужчина, 80-летний мужчина, 84-летняя женщина, 85-летний мужчина и 89-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 1 158 зараженных коронавирусом.
На сегодня в больницах завершено 7 009 историй болезни COVID-19 с 6 752 пациентами.
По состоянию на 29 апреля выздоровело 110 599 человек. Из них история болезни 72 408 человек (65,5%) завершена, у 38 191 человека (34,5%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.
В Эстонии с момента возникновения способности диагностирования коронавируса весной 2020 года проведено более 1 278 977 тестов на обнаружение вируса SARS-CoV2. Первичных положительных тестов было 121 657 (9,5% от общего количества тестов).
За сутки в больницах открыли 32 новых истории болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 354 пациента. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 68 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 266 человек (75%).
За сутки ввели 11 223 дозы вакцины, прививки сделаны в общей сложности 323 287 людям, из которых 109 558 получили обе дозы. Охват людей старше 70 лет по меньшей мере одной дозой вакцины — 61%. В возрастной группе 70+ более 60% вакцинированы на Хийумаа, в Йыгевамаа, Ярвамаа, Ляэнемаа, Ляэне-Вирумаа, Пылвамаа, Пярнумаа, Рапламаа, на Сааремаа, в Тартумаа, Вильяндимаа и Вырумаа.
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