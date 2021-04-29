Департамент здоровья: за сутки прибавилось 425 случаев заражения коронавирусом, умерли 10 человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 181 человека. Из новых случаев в Харьюмаа 134 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 67, в Пярнумаа — 62, в Вильяндимаа — 28, в Ляэне-Вирумаа — 22 и в Тартумаа — 16 новых положительных тестов. В Пылвамаа и Рапламаа прибавилось по девять, в Ляэнемаа — шесть, в Валгамаа и Йыгевамаа — по три, в Вырумаа, на Сааремаа и Хийумаа — по одному новому случаю заражения. В Ярвамаа новых положительных тестов не прибавилось. У 16 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 411,1 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 8,5%.

По состоянию на утро 29 апреля в больницах находится 354 пациента с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждается 53 пациента, из которых на управляемом дыхании 43 человека.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 32. Домой выписали 30 человек, девять человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

В стационарном лечении нуждались 7% от общего количества больных, на прошлой неделе госпитализировали 302 человека. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 68 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 266 человек (75%).

За сутки умерло 10 зараженных коронавирусом — 56-летняя женщина, 58-летний мужчина, 67-летний мужчина, 73-летний мужчина, 75-летний мужчина, 78-летний мужчина, 80-летний мужчина, 84-летняя женщина, 85-летний мужчина и 89-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 1 158 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 7 009 историй болезни COVID-19 с 6 752 пациентами.