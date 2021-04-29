29.04.2021, 09:34
ФОТО | Друзья погибшего в воскресенье в аварии Яннара устроили в память о нем автопробег
Erakogu
В воскресенье в деревне Колу в волости Тюри в аварии погиб молодой мужчина. Его звали Яннар. В память о нем друзья организовали автопробег из Пайде в Колусе.
На месте аварии была зажжены свечи.
Всего в пробеге участвовало около 40 автомобилей, в которых находилось в общей сложности 100 человек.
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