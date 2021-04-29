ЧП и криминал
29.04.2021, 09:34

ФОТО | Друзья погибшего в воскресенье в аварии Яннара устроили в память о нем автопробег

 
Erakogu
В воскресенье в деревне Колу в волости Тюри в аварии погиб молодой мужчина. Его звали Яннар. В память о нем друзья организовали автопробег из Пайде в Колусе.

На месте аварии была зажжены свечи.

Всего в пробеге участвовало около 40 автомобилей, в которых находилось в общей сложности 100 человек.

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