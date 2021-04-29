Новости Эстонии
29.04.2021, 08:28

Кальюлайд: Эстония не должна тратить на оборону меньше 2% от ВВП

 (96)
Kersti Kaljulaid
Kersti Kaljulaid
Foto: Ilmar Saabas
Объем расходов Эстонии на оборону не должен быть ниже двух процентов от ВВП, подчеркнула президент Керсти Кальюлайд.

Соответствующее заявление глава государства сделала в среду вечером на встрече с министром обороны Калле Лаанетом, передает RusERR со ссылкой на утренние теленовости ERR.

По словам Кальюлайд, целью встречи было получить обзор споров о бюджетных расходов на оборону, разгоревшихся в последние дни.

Каким в итоге будет оборонный бюджет Эстонии на предстоящие четыре года, окончательно прояснится в четверг, когда правительство утвердит бюджетную стратегию на период с 2022 по 2025 годы.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Оставить комментарий Читать комментарии (96)