Кальюлайд: Эстония не должна тратить на оборону меньше 2% от ВВП

Соответствующее заявление глава государства сделала в среду вечером на встрече с министром обороны Калле Лаанетом, передает RusERR со ссылкой на утренние теленовости ERR.

По словам Кальюлайд, целью встречи было получить обзор споров о бюджетных расходов на оборону, разгоревшихся в последние дни.

Каким в итоге будет оборонный бюджет Эстонии на предстоящие четыре года, окончательно прояснится в четверг, когда правительство утвердит бюджетную стратегию на период с 2022 по 2025 годы.

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