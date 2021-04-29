29.04.2021, 08:28
Кальюлайд: Эстония не должна тратить на оборону меньше 2% от ВВП(96)
Foto: Ilmar Saabas
Объем расходов Эстонии на оборону не должен быть ниже двух процентов от ВВП, подчеркнула президент Керсти Кальюлайд.
Соответствующее заявление глава государства сделала в среду вечером на встрече с министром обороны Калле Лаанетом, передает RusERR со ссылкой на утренние теленовости ERR.
По словам Кальюлайд, целью встречи было получить обзор споров о бюджетных расходов на оборону, разгоревшихся в последние дни.
Каким в итоге будет оборонный бюджет Эстонии на предстоящие четыре года, окончательно прояснится в четверг, когда правительство утвердит бюджетную стратегию на период с 2022 по 2025 годы.
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