Шестилетний ребенок упал в автобусе, на пешеходном переходе сбили женщину

В 08:31 произошла авария на Ыйсмяэ теэ в Таллинне, где 37-летний водитель автобуса MAN Lions City LE, чтобы избежать столкновения с резко затормозившим спереди легковым автомобилем, также был вынужден резко затормозить, в результате чего находившийся в салоне шестилетний мальчик упал. Его доставили в Таллиннскую больницу.

В 11:12 возле Выру, 9 в Пылва 87-летний мужчина на легковом автомобиле Audi A4 наехал на 62-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщину доставили в больницу для проверки состояния здоровья.

В 18:05 возле Палдиски мнт в Талинне 25-летняя женщина на электросамокате, двигаясь по пешеходно-велосипедной дорожке, не справилась с управлением и упала. Ее доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.