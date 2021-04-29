Министр здоровья и труда Танель Кийк ушел на самоизоляцию

"Только что узнал, что вчера контактировал с человеком, который сегодня получил положительный результат теста на коронавирус. Я получил одну дозу вакцины, но несмотря на это, следующие 10 дней как близкоконтактный должен провести в самоизоляции", — сообщил Танель Кийк в среду, 28 апреля, вечером.

По словам Кийка, его здоровье в порядке.

Министр добавил, что все необходимые рабочие собрания состоятся, поскольку большая их часть и так проходила в онлайн-формате.

Кийк получил первую дозу вакцины AstraZeneca 25 марта. Вакцинированным человек считается после получения двух доз этого препарата.

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