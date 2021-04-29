СЕГОДНЯ: Сборная Эстонии проведет важнейший матч с Австрией

Право выступления в финальном турнире чемпионата Европы получат две лучшие команды из группы. Первую путевку на Евро досрочно завоевала Германия, выигравшая все четыре матча - 8 очков. На втором месте Босния и Герцеговина (4), за которой расположились Эстония (2) и Австрия (2). Шанс пробиться на чемпионат Европы есть и у команды, занявшей третье место.