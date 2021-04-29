29.04.2021, 03:50
СЕГОДНЯ: Сборная Эстонии проведет важнейший матч с Австрией
Foto: Helin Potter
В отборочном матче чемпионата Европы по гандболу сборная Эстонии принимает в Таллинне Австрию (начало в 19:30). Обе команды нуждаются в победе, поскольку сохраняют шансы на выход в финальный турнир чемпионата Европы.
Право выступления в финальном турнире чемпионата Европы получат две лучшие команды из группы. Первую путевку на Евро досрочно завоевала Германия, выигравшая все четыре матча - 8 очков. На втором месте Босния и Герцеговина (4), за которой расположились Эстония (2) и Австрия (2). Шанс пробиться на чемпионат Европы есть и у команды, занявшей третье место.
Поединок первого круга, проходивший в ноябре, завершился победой австрийцев со счетом 31:28.
Из-за коронавирусных ограничений в предыдущих матчах отборочного турнира не смогли сыграть за сборную Эстонии ведущие легионеры Майт Патрайл и Денер Яанимаа, но теперь наставник эстонской дружины Томас Сивертссон рассчитывет на их опыт и мастерство.