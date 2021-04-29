ФОТО: Эстонские гандболисты упустили шанс сыграть на чемпионате Европы

Обе команды на калевском паркете нуждались в победе, поскольку сохраняли шансы на выход в финальный турнир чемпионата Европы. Из-за коронавирусных ограничений в предыдущих матчах отборочного турнира не смогли сыграть за сборную Эстонии ведущие легионеры Майт Патрайл и Денер Яанимаа, но накануне поединка с австрийцами они присоединились к команде.

Сборная Эстонии очень неудачно провела дебют встречи, сразу же отпустив соперника вперед - 1:6. После перерыва эстонская команда сократила отставание до минимума - 19:20, но догнать австрийцев так и не смогла.

Право выступления в финальном турнире чемпионата Европы получат две лучшие команды из группы. Первую путевку на Евро досрочно завоевала Германия, выигравшая все пять матчей - 10 очков. На втором месте Австрия (4) и Босния (4). Замыкает турнирную таблицу Эстония (2).

Заключительный матч отборочного турнира эстонские гандболисты проведут 2 мая в гостях с Германией.